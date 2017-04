Política 11-04-2017

Senador Hernán Larraín “La bajada de Lagos sin lugar a dudas es la crónica de una muerte anunciada”

El Senador Hernán Larraín lamentó la bajada del ex presidente Ricardo Lagos de la carrera presidencial, al plantear que Lagos "encarnó al Partido Socialista en su modernización y renovación", sin embargo se refirió a ella como “la crónica de muera anunciada”. El parlamentario recordó que su opción se había debilitado desde hace ya largo rato y cada vez las encuestas lo mostraban con menos adhesión, por lo tanto era difícil mantener esa carrera presidencial en el tiempo, sin embargo, no dejó de mostrarse sorprendido por la decisión que gatilló su renuncia.



“Lo que sorprende es que el tiro de gracia, lo que finalmente lo bajó de la carrera, haya sido la decisión de su propio partido, el partido socialista, de darle la espalda y apoyar a Alejandro Guiller” afirmó el Senador, añadiendo que “esto revela una situación muy ingrata para Ricardo Lagos, revela también que en política pareciera que es más importante estar bien en las encuestas que ser coherente con un proyecto político o leal a una figura que ha sido clave para la renovación del partido socialista”.



Para el senador y ex presidente UDI todo esto no hace más que confirmar la crisis por la que atraviesa la política y las dificultades que existen particularmente en el oficialismo de tener una opción valedera, “No hay claridad respecto a la viabilidad de la nueva mayoría, la opción social demócrata de centro izquierda moderada pareciera en extinción”, aseguró el parlamentario, quien además ve esta situación como una oportunidad de acogida en el sector que representa, la centro derecha, a quienes desde el centro se ven huérfanos.