Crónica 24-01-2017

Senador Hernán Larraín pide a gobierno apoyo para zonas afectadas por incendios forestales

Tras conversación con Subsecretario del Interior



Solicitó declarar zona de emergencia a la comuna de San Javier y ayuda especial para mitigar impacto económico tras los siniestros en Cauquenes.





Ante los graves hechos que afectan a la región del Maule, el senador Hernán Larraín Fernández, tomó contacto- durante las últimas horas- con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, con la finalidad de agilizar las medidas que puedan controlar los incendios, calificados como el mayor desastre forestal del país durante los últimos años.

Al mismo tiempo, indicó que se comunicó con los alcaldes de San Javier y Cauquenes para inquirir mayores detalles sobre lo prioritario y las necesidades más urgentes ante esta situación extrema.

“Me comuniqué con el subsecretario Aleuy quien me detalló aspectos de estos incendios forestales que están arrasando con parte de la zona central, principalmente la región del Maule. Me indicó que en San Javier se ha tornado muy complicada la situación, por ello le solicité declarar zona de catástrofe para enfrentar de mejor manera la emergencia, y de paso se asignen mayores recursos”, explicó Larraín.

Agregó que tras lo pedido a la autoridad de Gobierno, éste manifestó que “lo iba a estudiar y lo va a disponer a la brevedad posible”.

Por otro lado, expresó el senador por el Maule Sur, también estar muy preocupado por el impacto económico que van tener estos incendios en la zona de Cauquenes, donde ya desde la semana pasada el fuego ha afectado miles de hectáreas y casas.

“Tras comunicarme con el alcalde de Cauquenes me informó que el sector de La Cajonera se ha visto muy afectado, por ello he solicitado al Ministerio de Interior ayudas especiales. Respecto a ello, el subsecretario Aleuy, afirmó que esta semana enviarán una misión compuesta por funcionarios públicos para efectuar un completo catastro y se pueda medir el impacto económico producto de los incendios. La idea es que con ello se puedan implementar medidas que de esta forma logren mitigar los efectos negativos de esta catástrofe”, concluyó el parlamentario.