Política 29-03-2017

Senador Hernán Larraín por fallecimiento de Pablo Martínez: “Linares ha perdido a un destacado servidor público”

El Senador Hernán Larraín, lamentó el deceso del empresario y ex concejal de RN, Juan Pablo Martínez, a quien agradeció “su respaldo incondicional durante estos 25 años de gestión parlamentaria”.



“El alejamiento de Pablo Martínez es extraordinariamente doloroso, porque Linares pierde a una de sus mejores figuras, no solamente fue un abogado y empresario brillante, si no que fue un gran servidor público, un hombre que estuvo ligado desde siempre al progreso y el mejor futuro de Linares, lo hizo como concejal, lo hizo en los Alguaciles, en Leones, Deportes Linares y en otras instituciones que pueden dar fe de que se trataba de una persona excepcional y de una gran generosidad y una profunda dedicación al servicio público”, expresó el parlamentario.