Política 03-05-2017

Senador Hernán Larraín se reúne con el Intendente Pablo Meza para abordar proyectos pendientes del Maule Sur

El Senador Hernán Larraín, junto al Consejero Regional Jesús Osses, mantuvo una extensa reunión junto al Intendente del Maule a fin de conocer diversos temas de interés para la región y que junto al Diputado Romilio Gutiérrez han venido abordando los últimos meses. El primero de ellos tuvo relación con el conocimiento preciso de las carreteras y caminos básicos que se van a pavimentar en los sectores rurales.



Tras la cita, el senador UDI señaló que “nosotros no tenemos toda la información y queremos saber de los caminos que se están construyendo y de los que se van a construir con recursos del presupuesto, el intendente entiende de la situación y va a entregar la información lo antes posible. También le planteamos el problema de la pavimentación de 250 metros que faltan frente a la sede del Campus Linares en la Universidad de Talca, porque la presentación de ese nuevo sector, un verdadero polo de desarrollo con una universidad nueva y bien instalada, no puede estar con un camino que no esté enteramente pavimentada y creemos que es urgente hacerlo ojalá, antes que se inaugure”.



Otro de los temas que el senador aprovechó de abordar fue la creación del Centro Cultural Pablo Neruda en la ciudad de Parral, ante lo cual se avecinan buenas noticias: “este es un proyecto que hemos estado trabajando junto con la alcaldesa y la intendencia para lograr tener un justo reconocimiento a nuestro poeta que nació en la ciudad de Parral, le hemos pedido que nos ayude en el diseño y búsqueda de un terreno donde se pueda instalar este centro y hemos tenido la información de que hay disponibilidad en terrenos que son de Bienes Nacionales, para lo cual le hemos pedido su ayuda a fin de avanzar con mayor rapidez en el desarrollo de este proyecto”.