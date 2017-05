Crónica 28-05-2017

Senador Hernán Larraín se reúne con Gobernador de Linares y dirigenta de sector precordillerano para abordar falta de forraje para animales

Preocupado por la crítica situación que están viviendo los agricultores de la región del Maule, quienes tras los incendios forestales en enero pasado hoy deben enfrentar la falta de forraje para más de 12.000 animales de la zona, el senador por el Maule Sur, Hernán Larraín, se reunió con la presidenta del sector de Llepo, Maribel Riffo, a fin de conocer en primera persona los graves problemas que están afectado a los ganaderos y agricultores de esta y otras localidades.



Al respecto, el parlamentario señaló que “sucede que el incendio no solamente afectó a los bosques sino que también a muchas praderas, y por lo tanto no han podido acumular forraje para el invierno” y añadió que se trata de un grave problema que está haciendo efecto en el poco capital que tienen los agricultores de esa zona. “Esto se suma a la información que nos ha llegado de que este mismo problema está ocurriendo en el secano costero, en toda la zona de Cauquenes hacia el norte, donde también se produjo el mismo fenómeno de incendios, no solo de bosques sino también de pastizales”, señaló Larraín.



Tras la cita con la presidenta de los vecinos del sector Llepo, el parlamentario llegó hasta la gobernación de Linares junto al Consejero Regional Jesús Osses, y la propia Riffo, a fin de reunirse con el gobernador Pedro Fernández y evaluar qué medidas se pueden tomar: “las ayudas inicialmente de forraje para ganaderos hasta ahora se han hecho insuficiente y no se ve como puedan enfrentar el invierno, por lo cual es necesario encontrar soluciones a la brevedad”, acotó.



Larraín informó además que “adicionalmente vamos a tomar contacto a nivel nacional, ya sea con el Ministro de Agricultura para ver si podemos resolver esto con la vía de Indap o con el Ministro del Interior para ver si cabe dentro de la línea de las emergencias, pero lo que está claro es que vamos hacer el máximo esfuerzo por apoyar la situación que afecta hoy día a los ganadores de la precordillera y del secano costero de las provincias de Linares y de Cauquenes”.