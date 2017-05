Política 05-05-2017

Senador Hernán Larraín “vamos a defender los derechos de los regantes y si es necesario ir al tribunal constitucional lo haremos”

Finalmente la Comisión Especial de Estudios Hídricos del senado aprobó por tres votos contra dos el proyecto que reforma el Código de Aguas. Los votos a favor correspondieron a la senadora Adriana Muñoz (PPD), y a los senadores Carlos Montes (PS) y Jorge Pizarro (DC) En contra votó el senador Víctor Pérez (UDI) y su compañero de pacto, el senador Francisco Chahuán (RN) se abstuvo. Con este resultado, se dio luz verde a la idea de legislar sobre la materia.

Al respecto, el Senador Hernán Larraín sostuvo que “a nuestro juicio es completamente expropiatorio, puesto que termina en la realidad con los derechos de aprovechamiento de agua y deja todo esto en manos y conducción de funcionarios administrativos, lo cual ciertamente pone en jaque la situación de los agricultores y los regantes, particularmente los pequeños propietarios que hacia el futuro ven amenazada la existencia de su derecho”. Sin embargo, Larraín llamó a la calma pues se trata del primer trámite “luego vendrá el análisis de otras comisiones, entre ellas la de constitución, que yo integro y donde espero revertir esta situación”.

El parlamentario aseguró además que “si es necesario ir al tribunal constitucional en su minuto lo haremos, vamos a defender los derechos de los regantes porque gracias a eso pueden trabajar con libertad y no pueden convertirse en empleados de una autoridad administrativa que en el futuro pasaría a manejar y distribuir las aguas de los regantes. Eso no es posible y en consecuencia no daremos paso mientras tengamos fuerza para que aquello tenga lugar”.