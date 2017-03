Política 05-03-2017

Senador Juan Antonio Coloma “La reciente emergencia tiene que hacernos entender que hay que tener nuevas políticas de agua en Chile”

- El parlamentario le planteó al ministro de agricultura, que priorice la creación rápida de embalses pequeños y medianos que se pueden hacer con prontitud para enfrentar el tema de la sequía y la emergencia de incendios con mayor velocidad.



Tras una nueva reunión entre parlamentarios, autoridades regionales y comunales junto al ministro de Agricultura, Carlos Furche y al Subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, para analizar el tema de reconstrucción y emergencia, luego de la catástrofe vivida tras los incendios forestales. Una vez finalizada el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, manifestó que ya era hora de sacar conclusiones claras para que el drama de los incendios no ocurra y para lograr estar mejor preparados frente a una catástrofes.

“Aquí claramente después de un mes y 4 días de empezados los incendios, ya podemos sacar conclusiones nítidas, hemos tenido un gran funcionamiento de bomberos, de los municipios los que han trabajado muy acertadamente, de las Fuerzas Armadas que fueron cruciales en el Estado de Catástrofe para darle seguridad a las personas. El personal regional de la Conaf y Onemi colaboraron, pero también hay cosas que hay que hacer distinto”.

Al ser consultado sobre ese punto, el parlamentario manifestó que “creo que el gobierno se equivocó al demorar tanto la declaración de Estado de Catástrofe, se demoraron 7 días y habría ayudado mucho si hubiese sido antes. Creo que Conaf nacional falló al dificultar la entrada del Supertanker, que fue tan importante junto a otros aviones de distintas magnitudes para enfrentar estos desafíos”.

“Así que junto a esos análisis también tienen que haber propuestas de cambios hacia adelante, cambiar la infraestructura de Conaf, adicionalmente creo que debe tener por lo menos un helicóptero regional para apagar con rapidez a penas se genere un incendio, tiene que haber un orden de horario de trabajo, no puede ser que el actual reglamento hace que la gente que trabaja para ellos, tenga que dejar, a las 6 de la tarde, de trabajar en las emergencias , lo que es un despropósito, y por supuesto cambiar la Onemi”, indicó Coloma.

En la ocasión el senador le planteó al ministro de Agricultura un nuevo punto a considerar de suma importancia. “Esta emergencia tiene que hacernos entender que hay que tener nuevas políticas en relación al agua en Chile, una nueva política en relación al agua en la región, porque parte de las dificultades que hubo para apagar los incendios fue porque no había agua. Por ejemplo en Empedrado los APR se habían secado, en Santa Olga se habían secado, no había agua para poder combatir estos incendios”.

“De ahí que yo le he propuesto al ministro de Agricultura que priorice la creación rápida de embalses pequeños y medianos que se pueden hacer con prontitud para enfrentar el tema de la sequía y la emergencia de incendios con mayor velocidad y que también se hagan proyectos de embalses grandes, que hace ya mucho tiempo no se innova en nuestro país y en nuestra región. Sólo el 1% al año mejora la capacidad de embalse, en circunstancia que la zona agrícola como el Maule, necesita mucho más”.