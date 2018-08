Política 11-08-2018

Senador Juan Antonio Coloma: “Me opongo terminantemente al aborto libre”

El senador Juan Antonio Coloma se refirió ayer en Linares al debate que ha generado el tema del aborto libre, con encontradas posiciones de la ciudadanía.

Al respecto indicó que “en Chile hay un gran cinismo en torno a este tema. Recién estamos saliendo de una discusión donde lamentablemente se aprobó un proyecto de aborto por tres causales y se decía que había una posición común al derecho a la vida, pero había algunas situaciones especiales, todo con el afán de sensibilizar a la opinión pública”.

“Lo concreto es que esto aún no termina de implementarse y ya parte de la izquierda está afirmando que no les interesa el tema del aborto por tres causales y lo que quieren es desproteger la vida”, afirmó.

Coloma fue categórico al señalar que “yo me opongo terminantemente al aborto libre, porque en mi opinión es lo último que faltaba en el debilitamiento de la vida. La vida es frágil, y por lo tanto hay que cuidarla y protegerla y me parece muy negativo que algunos legisladores crean que estamos construyendo un mejor país si el derecho a la vida es más débil. Es un mal proyecto y espero que en Chile tengamos la madurez suficiente para rechazarlo y para que volvamos a recuperar en algo el derecho a la vida”.