Crónica 16-01-2018

Senador Juan Antonio Coloma sostiene que información del Banco Mundial debe aclararse

Ayer, durante la inauguración de la VII versión del Congreso del Futuro, el senador Juan Antonio Coloma, integrante de la Comisión de Hacienda, se refirió a la información que se ha conocido en los últimos días respecto del cambio de la metodología del ranking Doing Business, que realiza el Banco Mundial y que habría tenido efectos.

“Nosotros esperamos conocer qué es lo que realmente pasó con este informe del Banco Mundial, tienen que aclararlo sí o sí, pero con la misma fuerza, me parece absurdo que algunos de la Nueva Mayoría traten de justificar la derrota electoral a partir de este informe, eso me parece un abuso. No hay que aprovecharse entre comillas de esta información, pero sí exigir que se corrija”, sostuvo el senador.

Agregó “yo estoy convencido que en Chile la gente votó por cómo sentía su economía”, señalando que los datos relevantes para el país “no son los del Banco Mundial: son del banco central, del INE, son del bolsillo de cada chileno, la verdad es que ese insumo nunca fue parte del proceso político fue más bien económico. Que se corrija me parece fundamental, porque si no cualquier informe internacional uno lo va a poner en duda, pero que alguien intente aprovecharse de eso, justificando una eventual derrota electoral, honestamente me parece un super abuso”, dijo Coloma.

El senador manifestó que estos datos de ninguna manera afecta la democracia del país, sino que “afecta la credibilidad de los organismos internacionales, la democracia se afecta en Chile cuando se altera la capacidad de votar. Aquí está afectada la credibilidad de organismos internacionales y eso, en sí mismo, es serio”.