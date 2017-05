Política 11-05-2017

Senador Juan Antonio Coloma y política de concesiones hospitalarias

“Es hora que la Nueva Mayoría pida disculpas por sus errores en materia de salud”



Tras las declaraciones de la presidenta y candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, al criticar al ejecutivo de no utilizar el mecanismo de concesiones en materia hospitalaria, las reacciones no se hicieron esperar. Fue así como el senador de la región del Maule, Juan Antonio Coloma, manifestó que “ la senadora Goic, la candidata de la Democracia Cristiana, acaba de reconocer que fue un grave error del gobierno, haber terminado con la política de concesiones hospitalarias, incluso ella lo llama como una “ideología de café”.

“Está bien lo que ella hace porque es reconocer un error, pero a mí me parece que la senadora Goic, debería primero plantearle a los diputados y senadores de la Democracia Cristiana de nuestra región, que fueron los principales impulsores del término de esta política para que asuman su responsabilidad y que le pida perdón a la gente de Linares, a la gente de Curicó, a la gente de Chillán, que sus proyectos hospitalarios fueron suspendidos por más de 3 años por este ideologismo o este error grave que cometieron paralizando este tipo de concesiones”.

Agregó que “también se disculpe ante la gente de Cauquenes, de Parral, de Constitución, porque a su vez, al haberse atrasado los otros proyectos, también esos hospitales fueron a lista de espera”.

“Por eso para ser coherentes y consistentes es hora que la Nueva Mayoría le pida disculpas a todas estas ciudades, porque por sus errores, por sus incapacidades han malgastado recursos para enfrentar el tema de la salud que es hoy día una gran necesidad ciudadana”, finalizó Juan Antonio Coloma.