Política 03-06-2021

Senador Juan Castro “felicitó” creación del nuevo Partido de la Gente (PDG)



Se confirmó que el “Partido de la Gente” logró conseguir sus firmas para inscribirse a nivel nacional como un conglomerado político ante el Servicio Electoral. La colectividad, denominada por sus integrantes como “una organización política que nace como una propuesta ciudadana y adopta una postura de centro y transversal” fue felicitada por el senador por el Maule, Juan Castro (IND).

“Como senador de la región del Maule, quiero mandar un saludo grande y mis felicitaciones a este nuevo partido político que se inscribió, me parece que en los tiempos que estamos viviendo son partidos que el país necesita, alejados de las ideologías partidarias y compuestos por gente de trabajo que están buscando el bien común para el país, me parece que es muy rescatable”, enfatizó el parlamentario.

Agregando que “yo soy un senador independiente, los felicito de todo corazón y espero que sean un tremendo aporte para el país, porque hoy lo que necesitamos es unión, pararnos para salir adelante y buscar los mejores acuerdos. No me cabe ninguna duda que va a ser un tremendo aporte para buscar acuerdos en la nueva Constitución que se va a redactar, como también para los diferentes proyectos que el país necesita ponerse de acuerdo”.

Finalmente, desde el partido reconocieron que una de sus mayores aspiraciones es recuperar la política para ponerla al servicio de las personas.