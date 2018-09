Política 15-09-2018

Senador Juan Castro: “hay que avanza en la denominación de origen de productos lácteos”.

En condiciones de ser visto por la Sala está el proyecto, iniciado en moción de los senadores Carmen Gloria Aravena y Manuel José Ossandón, que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Agricultura aprobaran la idea de legislar en la última sesión luego de concluir la ronda de audiencias que convocó a actores relacionados con la industria lechera.

En la jornada, la presidenta de la instancia, la senadora Carmen Gloria Aravena comentó que en la mayor parte del texto, los legisladores están de acuerdo salvo en especificaciones relacionadas con el etiquetado, en particular respecto del origen de la leche.

“Queremos que el consumidor esté informado respecto de dónde viene la leche que está consumiendo. Es importante que se sepa y creemos que la industria debe recoger este esfuerzo adicional por entregar información”, mencionó la legisladora.

Al respecto, el senador Juan Enrique Castro también es de la idea de revelar la denominación de origen. “Se ha hablado de dos opciones. Indicar el lugar de donde viene el producto mencionando el país y la región. Otra idea es indicar si es leche nacional o importada. Creo que es importante aclarar el origen y siempre será mejor poner por ejemplo, esta leche es de la región de El Maule a no mencionar nada”, hizo ver.

En cuanto a las leches vegetales versus las de origen animal, el congresista también se mostró a favor de transparentar. “Muchas personas van al supermercado, a la góndola de los lácteos y compran cualquier leche creyendo que es lo mismo. No tiene las mismas propiedades la leche de un vegetal que la que proviene de una vaca, y eso debe masificarse”, ejemplificó.