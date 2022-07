Política 17-07-2022

Senador Juan Castro oficiará a autoridades por mala utilización de aguas de Laguna del Maule



Manifestando su molestia, el senador por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, oficiará a las autoridades competentes por la mala utilización del recurso hídrico, ya que la prioridad es el riego agrícola, o sea, satisfacer la demanda alimentaria y no las hidroeléctricas (Enel).



Cabe destacar que ya existen antecedentes negativos para las hidroeléctricas, como en marzo del año pasado, cuando la Corte Suprema falló contra Enel (ex Endesa) aduciendo que “las aguas de la Laguna del Maule son para riego”. Esta resolución se sustentó basada en un convenio firmado el año 1947, entre Endesa y el MOP, donde quedaba escrito que “sólo los excedentes se podrán utilizar para generación eléctrica, mediante centrales de paso”.



Justamente el senador Juan Castro prieto comento: “Yo el año 2020, ya había oficiado al ministro de Obras Públicas, correspondiente al gobierno del presidente Piñera, esto fue con el afán de prohibir la extracción de agua por parte de las hidroeléctricas. Acción que fue en favor de los agricultores de la cuenca del Río Maule. Hoy volveré a realizar la misma acción, porque no podemos dejar que estas empresas dejen sin recursos a nuestros los agricultores que lo han pasado ya bastante mal con la sequía”.



Por lo tanto, el lunes 20 de julio debería ser presentado este oficio.