Política 05-06-2021

Senador Juan Castro propone indicaciones para mejorar proyecto de eficiencia hídrica



Durante el año 2020, los Senadores Allende, Muñoz y Provoste, Castro y Elizalde, ingresaron un proyecto de ley que tiene por objeto disminuir los efectos del cambio climático y la mega sequía en el país, además de incentivar la eficiencia hídrica y el uso racional del agua en diversos sectores productivos.

Debido a lo anterior, el senador por la región del Maule, Juan Castro, decidió incorporar mejoras al proyecto mediante cinco indicaciones, las cuales hacen más específicos los puntos de protección del recurso hídrico, incorpora las aguas desaladas con normas de eficiencia hídrica, incluye a organizaciones sin fines de lucro, tales como ONG´s, fundaciones y corporaciones que no estaban siendo consideradas en el proceso de certificaciones y finalmente, agrega un artículo que dice relación con la prohibición de extracción de agua subterránea si es que no existe un estudio previo que muestre que esa extracción no es perjudicial para la napa subterránea.

“Son indicaciones que hemos ingresado con mucho cariño, esperando que se genere una buena discusión y vamos a ver qué es lo que va a salir de esta comisión, pero no me cabe ninguna duda que todos tenemos la mejor intención para hacer las cosas bien, yo estoy muy contento, muy feliz trabajando en recursos hídricos”, concluyó Castro.

A su vez, el proyecto destaca por ser muy específico y proteccionista en cuanto a eficiencia hídrica se trata. Toma gran relevancia debido a que la demanda global por agua, según expertos, aumentará en un 40% al año 2030, principalmente impulsado por el sector de la agricultura, por lo cual disminuirá la disponibilidad de agua y afectará a más de un sector productivo.