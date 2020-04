Política 08-04-2020

Senador Kenneth Pugh llama a extremar la ciberseguridad en tiempos de teletrabajo y cuarentena



El legislador independiente (RN) sostuvo que el trabajo a distancia es lo más adecuado en estos tiempos. No obstante, enfatizó que debemos tomar las medidas adecuadas para no exponernos gratuitamente a ciberdelitos.



La pandemia del coronavirus obligó a las empresas, instituciones, empleadores y empleados e incluso alumnos universitarios, de educación media y básica a realizar un vuelco tecnológico en su manera de trabajar y estudiar. En ese sentido, diversas plataformas digitales han tomado relevancia a la hora de ayudar con el teletrabajo.



Pese a las bondades que puede significar en estos días el trabajo a distancia, también hay ciertos riesgos en materia de seguridad digital. En efecto, un reciente estudio revelado por la compañía Kaspersky confirma que 41% de las empresas no cuenta con políticas de ciberseguridad.



“Hoy, debido a la contingencia que vivimos por el coronavirus el trabajo a distancia se tornó fundamental, debido a las ventajas que nos ofrece”, expresó el senador Kenneth Pugh, agregando que “el utilizar las diversas herramientas nos pone de frente con riesgos de seguridad, especialmente, al compartir información en los grupos de trabajo por lo que no está asegurada la privacidad de la reunión”.



“Esto nos debe llevar a pensar más allá. Hace mucho tiempo que la ciberseguridad es un tema nacional y ahora con mayor frecuencia por la contingencia, el trabajo desde casa o desde algún lugar, aunque en sea la oficina nos obliga a resguardar nuestros datos. Debemos enfocarnos y avanzar en convertir a nuestro país en una potencia en esta materia”, reflexionó el legislador.



Zoom: El más utilizado y el más cuestionado

Con la medida adoptada por empresas para el teletrabajo, la aplicación que ha dominado las preferencias es Zoom, debido a la simplicidad de su uso, rapidez para realizar conferencias y la posibilidad de tener una gran cantidad de miembros conectados.



Sin embargo, la alta vulnerabilidad de su plataforma y las recientes brechas de seguridad presentadas en todo el mundo, y su política de tratamiento de datos personales la ha convertido en una aplicación muy cuestionada.



Ante esto, el senador Pugh entregó una serie de consejos a los usuarios para poder resguardarse y así evitar posibles fallas de seguridad en sus sistemas en caso de utilizar esta u otras aplicaciones.



“Es primordial mantener los más altos niveles de seguridad y para ello, elegir correctamente la aplicación y mantener la actualización del software junto al antivirus es clave. Cambiar contraseñas constantemente, gestionar acceso de participantes y tener mucho cuidado de las personas que se inviten a participar, evitando dejarlas abiertas son recomendaciones mínimas para poder llevar a cabo de buena manera estas reuniones virtuales”, enfatizó Pugh.



Finalmente, el legislador y experto en transformación digital también recalcó lo necesario que es preparar a los trabajadores para realizar sus labores a distancia con la mínima exposición a ciberataques.



“Debemos educar a todos en estos asuntos de ciberseguridad. Hoy, desde la edad temprana se es usuario de internet, lo que es una potencial fuente de riesgos que debemos saber gestionar. Por eso, debemos crear conciencia a toda la ciudadanía a desempeñarse de manera óptima en esto del teletrabajo”, cerró.