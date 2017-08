Política 25-08-2017

Senador Larraín apoya marcha de camioneros y microbuseros: “el alza delictual afecta a los transportistas de todo el país”

El senador Hernán Larraín se refirió a la movilización realizada por camioneros y microbuseros en Valparaíso denominada “"Marcha contra la Delincuencia y el Terrorismo" luego del ataque incendiario a seis camiones en la región de La Araucanía.

Los transportistas de la zona sur del país están con razón preocupación con el alza

“Ya no es solo la región de La Araucanía donde los transportista sufren de abusos permanentes sin que la protección policial pueda evitar la quema y robo de camiones que están afectando la actividad de manera brutal. No hay Estado de Derecho en La Araucanía que les garantice a los transportistas cumplir su función, pero este incremento delictual, como lo han dicho los dirigentes, también llega a otros sectores en donde también a lo largo de las carreteras del país son objeto de asalto, de actos delictuales que hacen que su labor sea riesgosa y que no tengan seguridad en su tránsito por el país”

Por ello, el senador por el Maule Sur quiso reunirse con Sergio Pérez, dirigente nacional de los transportistas, “con quien nos hemos encontrado en su acto de protesta frente al Congreso Nacional para transmitirle nuestra solidaridad en los problemas que tienen, haciéndoles presente que estamos completamente de acuerdo que ellos han sido objeto de acciones ilícitas indebidas sin que el gobierno haya podido satisfacer los compromisos, ni que el sistema policial prevengan los problemas”

Finalmente, afirmó que “los transportistas realizan una función muy importante y mientras no se realice con la plena seguridad, difícilmente van a cumplir con esta a cabalidad. Hay que solidarizar frente a este problema”.