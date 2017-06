Crónica 02-06-2017

Senador Larraín critica ausencia de ministro del interior a Comisión de Seguridad del Senado

Si bien estaba citado junto a otras autoridades a la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado, de este miércoles, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, no llegó a la cita. Por ello, el Senador Hernán Larraín solicitó a la instancia legislativa, la presentación de un oficio en reclamo a la ausencia de Fernández.

“Hemos acordado de manera unánime exigirle al Ministro Fernández una respuesta y de exigirle, además, presencia en una próxima reunión”, aseguro Larraín.

El Senador UDI indicó que frente a la grave situación de violencia presente en La Araucanía “la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado hace una reunión donde pide expresamente la presencia del Ministro del Interior, sin embargo él se da el lujo de no asistir. Pareciera que el Ministro del Interior cree que es un observador internacional de lo que sucede en Chile y no el responsable del orden público, por lo cual debe dar cuenta a la ciudadanía y en particular al Congreso”.

El jefe de senadores UDI explicó que “no es posible buscar resultados concretos para revertir esta situación, si el Ministro del Interior está ausente y prefiere ser un exportador y no asumir las responsabilidades como primer protagonista”.