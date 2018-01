Política 19-01-2018

Senador Larraín critica exigencias para acceder al beneficio del indulto en causas de derechos humanos

El Gobierno ingresó esta semana al Senado un proyecto de ley que busca la opción de eliminar el indulto en casos de condenados por delitos de tortura y lesa humanidad, pero revisar las medidas aplicadas por tribunales, cuando presenten enfermedades terminales.

Al respecto, y luego de revisar la propuesta, el senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, indicó que se trata de un proyecto que “se preocupa solamente de personas que estén con una enfermedad de carácter terminal o que tengan sus facultades mentales gravemente perturbadas. Aquí no se toca el tema del indulto, solamente es una sustitución en el cumplimiento de la pena y por lo tanto, me parece que es una norma que ayuda a resolver casos graves”.

Si bien Larraín, calificó la propuesta como “una buena norma”, aseguró no estar de acuerdo con las exigencias para poder acceder al beneficio.

“No estoy de acuerdo conciertas exigencias que, en el caso del delito de lesa humanidad, se le pone, adicionalmente, para uso de este beneficio, porque la razón por la cual se está avanzando en esto es por razones de dignidad y no por la naturaleza de los delitos. Exigirle a esas personas ciertos requisitos adicionales, me parece que contradice el principio inspirador que es de carácter humano”, explicó.

Adicionalmente, el Senador UDI advirtió que el proyecto “debe extenderse a todas las personas que están en carácter de enfermos terminales en la cárcel o sus facultades mentales perturbadas, y sin mayores restricciones porque no se busca indultarlos sino que, simplemente, se le sustituya el cumplimiento de la pena. A eso espero que el próximo gobierno le dé la máxima celeridad”.