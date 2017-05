Política 06-05-2017

Senador Larraín informó que el senado estudia mecanismo para mejorar paridad salarial

En Chile la brecha salarial en términos de remuneraciones entre hombres y mujeres continúa siendo alta, de hecho, es una de las mayores en América Latina; el sueldo de una mujer es en promedio un tercio más bajo que el de un hombre. Para mejorar esta situación, el Senador Hernán Larraín informó que el senado estudia mecanismo para mejorar paridad salarial.

Al respecto, el senador señaló que “estamos avanzando en el análisis de un proyecto que busca reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Creemos que esta situación no ha funcionado a pesar de los numerosos cambios normativos de compromiso de no discriminación que existe en nuestra legislación incluso una ley especial del año 2009 que no ha tenido éxito en reducir esta brecha”.

El parlamentario afirmó que aún hay mucho que hacer, pero confía en que “si logramos conceptualizar bien dónde se produce el problema, los cambios normativos y otros de tipo cultural, creo que podemos terminar aprobando una buena legislación para efectivamente reducir esa brecha entre hombres o entre mujeres y que a veces se da también por ejemplo en personas en situación de discapacidad o personas de la comunidad gay que sufren discriminación. Creemos que es necesario acabar con esta discriminación y lograr que cuando exista el mismo trabajo se tenga la misma remuneración”, aseveró el senador.