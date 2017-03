Política 10-03-2017

Senador Larraín: “La Nueva Mayoría está impulsando una reforma constitucional que limita los derechos de aprovechamiento de las aguas de los regantes”

El parlamentario participará este viernes en un debate organizado por las agrupaciones de usuarios de agua de las regiones del Maule y el Bío Bío, que se realizará a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de Linares.



Hernán Larraín aseguró que se trata de una reforma “que limita los derechos de aprovechamiento de las aguas de los regantes. Yo quiero reiterar mi oposición a la reforma Constitucional del código de aguas, porque no vamos a seguir por esa vía la expropiación de los derechos de los regantes. La Nueva Mayoría está impulsando una reforma constitucional que limita los derechos de aprovechamiento de las aguas de los regantes. Eso es querer sacarlos de la Constitución para dejar solamente las aguas como un bien nacional de uso público”.



En ese sentido, Larraín afirmó que declararán inconstitucional “todo aquello que el código de agua contradiga la Constitución, si acaso no podemos convencer a la Nueva Mayoría del error que están cometiendo, de la indefensión en que están dejando a los agricultores de sus derechos de agua”.



El Senador explicó que “hoy día un regante que no pueda ejercer libremente sus derechos de agua queda simplemente esclavizado de la administración pública y esa situación es inaceptable”.