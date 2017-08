Política 22-08-2017

Senador Larrain: “nos vamos asegurar que este proyecto de ley se aplique en forma estricta y excepcional”

Fallo Tribunal Constitucional

El jefe de senadores UDI, Hernán Larraín lamentó el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó los dos requerimientos presentados por Chile Vamos en contra del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.



”Lamentamos muy sinceramente el fallo del Tribunal Constitucional en virtud del cual muchos inocentes no van a conocer la luz del día. Se esta debilitando el derecho a la vida con este fallo”, afirmó Larraín.



El parlamentario aseguró que si bien respetan las decisiones de “las instituciones”, advirtió que “nos vamos a ocupar de asegurar que este proyecto de ley se aplique en forma estricta y excepcional”



“El proyecto solo autoriza a practicar el aborto en tres causales. Nos vamos a preocupar que así ocurra y que, por lo tanto, no se extienda por estas tres causales el aborto libre como algunos pretenden”



De la misma manera, en cuanto a la impugnación del estatuto e objeción de conciencia, indicó que “vamos asegurar que al menos, por haber reconocido el Tribunal, el estatuto a la objeción de conciencia de los equipos médicos y de las instituciones, que estas tengan derecho a practicarlo (…) asegurando que ellos no sean discriminados ni sancionados por ejercer un derecho que les reconoce el tribunal y que por lo tanto debe ser exigible”



Finalmente, Larraín advirtió una “suerte de contradicción” en la decisión del TC. “Si el Tribunal ha dicho que la objeción de conciencia es valida, es porque reconoce ahí la convicción de muchos de que esto se trata del derecho a la vida del que esta por nacer. En consecuencia, advierto que hay una suerte de contradicción, desde el momento que acepta la objeción de conciencia pero al mismo tiempo no acoge ninguno de los requerimientos para eliminar causales. Creo que el Tribunal ha obrado en forma equivocada. Lo lamentamos y sin perjuicio de acatar el fallo, dejamos constancia que advertimos una contradicción en esa decisión”