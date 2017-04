Política 08-04-2017

Senador Larraín plantea “asilo político” a dirigente refugiado en embajada de Chile en Venezuela

El senador Hernán Larraín, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, valoró el paso que ha dado el gobierno de darle el carácter de huésped al dirigente político venezolano Roberto Enríquez, sin embargo, lo consideró “insuficiente”.

Enríquez, es presidente del partido Social Cristiano (Copei), y tras estar desaparecido 72 horas acusó persecución política en su contra y solicitó refugio en la embajada de Chile en Caracas.

Al respecto, el senador Larraín manifestó que “el título de huésped es un título muy precario. Está en la costumbre diplomática, pero no representa mucho. Creemos que corresponde proceder al asilo político porque es la categoría política que corresponde dentro de la tradición jurídica de Chile y de América Latina, y que le permite no sólo la protección, sino que pedir un salvoconducto para poder dejar el país y venirse a Chile donde tendría la mayor protección posible”, afirmó.

El senador Larraín aseguró que “los venezolanos perseguidos” deben sentir “que nosotros estamos con las puertas abiertas para garantizar la protección y el asilo político que requiere. No lo hicimos quizás en su momento con otros que los requerían y hoy están en la cárcel”.

Agregó que “espero que no vuelva a ocurrir lo mismo para que ninguna persona que sea discrepante del gobierno de Nicolás Maduro por ese solo hecho, por ser perseguido por sus ideas, se encuentre con las puertas cerradas en Chile”.