Política 31-05-2017

Senador Larraín por Reforma al Código de Aguas: “El legado que está dejando el gobierno de la Nueva Mayoría para los regantes es la expropiación de sus derechos”

El Senador por el Maule Sur, Hernán Larraín, volvió a referirse a la polémica reforma sobre el Nuevo Código de Aguas, tras los avances que se han producido en la discusión legislativa y las diversas reuniones masivas que se han llevado a cabo en distintos puntos del país, para manifestar su rechazo a esta.



Al respecto, el parlamentario señaló que “a pesar de todo la presión, el proyecto modificó por parte del gobierno alguna parte de las indicaciones propuestas, pero el cambio no afecta a lo sustancial que sigue siendo muy negativo, ya que es un proyecto que finalmente le expropia los derechos de agua a los regantes para trasladárselos a una autoridad administrativa que es la que va a tener en definitiva la última palabra”.



El senador Larraín lamentó además el legado que el gobierno de la Nueva Mayoría le está dejando a los agricultores y en particular para los regantes, en lo que calificó como “una expropiación de sus derechos”, sin embargo aseguró que, “mientras nosotros tengamos fuerza y convicción vamos a impedir que eso ocurra, haremos el máximo esfuerzo para corregirlo en el parlamento, todavía no ha pasado por la comisión que yo integro y espero que ahí le pongamos un freno final a una pésima iniciativa que amenaza los derechos de los regantes en forma definitiva y que considero que eso no es aceptable bajo ningún concepto”.