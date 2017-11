Política 15-11-2017

Senador Larraín: “Soy Partidario de un período presidencial sin reelección y que dure 5 años”

Avanzar a un régimen semipresidencial y potenciar la inversión en diversas áreas como ciencia e investigación, son algunas de las propuestas que tiene el senador Hernán Larraín para ir ajustando al país a los desafíos actuales.

Así lo planteó en el programa Contrapuntos de TV Senado, conducido por el periodista Sergio Campos, oportunidad en la que también se mostró partidario de cambiar la duración del período presidencial.

“Cuando existe reelección inmediata los gobiernos se dedican a hacer campaña…soy partidario de un solo período presidencial, sin reelección y que dure 5 años”, dijo el legislador.

Recordó que hace pocos meses, junto a un grupo transversal de senadores, “presentamos un proyecto para introducir el mecanismo semipresidencial”, pues la idea es que el país se vaya actualizando a los desafíos actuales.

El legislador señaló que “tomé la decisión de no ir a reelección porque me parece importante la renovación” y manifestó que tras los últimos cambios a la ley “es muy difícil hacer campañas porque se redujo el presupuesto. Las posibilidades de financiar una campaña son muy difíciles…hay una ventaja que tienen los candidatos conocidos respecto de los nuevos”.

Agregó que “el tema económico está limitando las campañas y favoreciendo a candidatos. Hacer el puerta a puerta en 30 comunas es imposible y las empresas no pueden aportar recursos y las personas naturales tienen tope”.

El legislador recordó que tras los distintos episodios judiciales en que se vieron involucrados políticos “hemos desarrollado una agenda de probidad y transparencia intensa”.