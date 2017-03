Política 23-03-2017

Senador Larraín (UDI): "el país necesita un liderazgo como el de Sebastián Piñera"

Tras la proclamación oficial de Sebastián Piñera como precandidato presidencial, la coalición Chile Vamos pasó a "una situación muy positiva" porque Chile "necesita un liderazgo como el de Piñera" y contrasta con el oficialismo, "donde hay mucha división, conflicto y no se sabe bien por dónde caminar". Así ve Hernán Larraín, senador de la UDI, el panorama político actual.

Ante los cuestionamientos por la candidatura de Piñera mientras es investigado, el ex presidente de la UDI planteó que "cuando alguien se querella contra otro, no significa nada. Porque, si significa, entonces la mejor forma de operarme de un candidato es querellándolo, y es un absurdo que deba salir de la carrera sólo por ser imputado".