Política 25-04-2017

Senador Larraín y Diputado Gutiérrez se reúnen con Director de Salud Maule para abordar alarmantes cifras que deja a la región en el segundo lugar con más muertes por lista de espera

Hace pocos días, un estudio elaborado por el Ministerio de Salud dejó al descubierto que la Región del Maule se encuentra en el fatídico segundo lugar del ranking nacional de servicios de salud donde se registró el mayor número de víctimas fatales que esperaron consultas o intervenciones quirúrgicas durante el 2016. Según este estudio, más de 2 mil personas fallecieron porque estando en lista de espera no recibieron su hora ni por consulta, ni por cirugía en esta región.



Preocupados por estas alarmantes cifras, el Senador Hernán Larraín junto al Diputado Romilio Gutiérrez, se reunieron con el Director del Servicio de Salud del Maule, Rodrigo Alarcón, a fin de conocer en profundidad este estudio y los problemas que enfrentan los centros hospitalarios en la región. “Nos reunimos con el Director para averiguar qué es lo que ha pasado y qué información tiene sobre esta materia. Hay casos claramente donde no hay una relación causal, pero hay muchos otros que sí y necesitamos saber cuántos son y por qué esa negligencia administrativa se produjo, en situación de que ello le pudo causar la muerte a las personas que fueron afectadas por esa demora”, señaló Hernán Larraín.



Además, el senador sostuvo que “creemos que nuestra región y el país entero debe ponerse la tarea de investigar, porque como lo dice la gente, no me atienden los médicos, entonces cuando me llega la hora ya es tarde porque ya voy a estar muerto. Es necesario investigar esta situación para que no sigamos perdiendo vidas por causa de negligencias administrativas”.

Por su parte, el diputado Romilio Gutiérrez también se mostró preocupado por el complejo escenario y señaló que con esto se presenta una nueva oportunidad para corregir los problemas de gestión que abordan los centros de salud en la región.



Y ante esta situación, el Director de Salud Rodrigo Alarcón señaló que “estamos haciendo un esfuerzo importante por ir renovando la lista de espera, pero que aun así, este informe nos hace tener que revisar si hay alguna relación entre la enfermedad, la espera y el diagnóstico y que nos haga pensar que usar otro elemento de análisis que nos permita mejorar la apreciación”.