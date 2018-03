Política 10-03-2018

Senador Larraín y diputado Gutiérrez (UDI) cierran ciclo en el Maule Sur entregando medallas “Congreso Nacional”

El senador Hernán Larraín y el diputado Romilio Gutiérrez, reconocieron con la “Medalla Congreso Nacional”, a más de 50 personas de la Provincia de Linares, por el compromiso que entregaron a la gestión parlamentaria durante estos años.

Se trató de ex autoridades y autoridades en ejercicio, dirigentes sociales y vecinales, entre otros, que llegaron desde Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Longaví, Villa Alegre, Yerbas Buenas, San Javier y Linares, para reunirse en la Gobernación Provincial y recibir la distinción.

El senador Larraín, señaló que “agradezco estos 4 periodos, en los cuales fui recibiendo un cada vez mayor respaldo en la urnas, para representar en el Congreso, los intereses de las personas. Mucha tarea legislativa, para avanzar en beneficios y en transparencia, defendiendo los intereses también de los agricultores. Quizás quedaron temas pendientes, por cierto, como la Región del Maule Sur o una Estrategia de Desarrollo para las Provincia de Linares y Cauquenes. A partir de este domingo 11 de marzo, asumo como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, una labor que es titánica porque involucra mejorar la visión que tiene la ciudadanía sobre el sistema judicial, Gendarmería, SENAME, Registro Civil. Me voy agradeciendo a todos y a estas personas convocadas en este evento”.

Por su parte, el diputado Romilio Gutiérrez, indicó que “luego de 2 periodos como parlamentario en la Cámara Baja, cumplí con mi promesa de no repostular. Creo que es lo más acertado, para que otras personas tengan la oportunidad de asumir el desafío de legislar. Me voy satisfecho en el sentido de que puse mis mejores esfuerzos para participar de la conformación de leyes como en Educación, que cambian paulatinamente la vida de las personas. También con algunos desafíos en los cuales, probablemente, faltó mayor fuerza como el desempleo o una nueva Región Maule Sur, con un estudio que está en carpeta incluso y que esperamos, sea retomado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Ya veremos con la calma del momento de reflexión, hacia dónde nos lleva la actividad, ya sea pública o en el ámbito privado”.

Además, el consejero regional UDI, Jesús Osses, ratificó que renuncia a este cargo, para asumir a partir del lunes 12 de marzo, funciones en el Ministerio de Justicia y formar parte del equipo de trabajo de Hernán Larraín.