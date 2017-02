Política 09-02-2017

SENADOR LARRAÍN ENTREGA DOCUMENTO A MINISTRO DEL INTERIOR POR RECONSTRUCCIÓN POST INCENDIOS FORESTALES.

El senador por el Maule Sur, Hernán Larraín, se reunió con el Ministro del Interior, Mario Fernández, para entregarle una propuesta de reconstrucción post-incendios forestales.

El documento contiene una serie de puntos, vinculados a prioridades y planes que se podrían ejecutar, indicando que “la situación que presentan diversas regiones del país luego de los Incendios Forestales (IF) obliga a actuar en diversos planos, como una forma de enfrentar sus perniciosos efectos con rapidez y efectividad. Por una parte, es necesario actuar en asuntos de corto, mediano y largo plazo para enfrentar debidamente las necesidades que surgen de la reconstrucción y, por otro, se deben revisar aspectos estructurales de nuestras instituciones para modernizar nuestro sistema de actuación ante las catástrofes que golpean periódicamente a nuestro país.”

Parte de las propuestas, plantean:

1.- Entrega de recursos de reposición para un fondo de emergencia social a municipios, facilitados sin burocracia

2. En apoyo a los Cuerpos de Bomberos: agilizar con Onemi el plazo de devolución de gastos efectuados por ellos en la emergencia que fueron asumidos por sus presupuestos bajo el compromiso de su devolución que aún no se efectúa

3. Aspectos sanitarios: campaña de advertencia por mayor presencia de roedores en villorrios y centros poblados a raíz de los incendios

4.- Coordinación de servicios públicos para programas de emprendimiento focalizados en zonas afectadas (Sercotec, Sence, Sernam, Indap, etc.)

5.- Planes de empleo especiales, como programas de recuperación de bosques incendiados que permitan generar empleo a la brevedad posible

6.- Adelantamiento de obras de embalse y riego en regiones afectadas por los IF

7.- Revisión de prioridades en el desarrollo de proyectos de agua potable rural (APR).