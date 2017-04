Política 12-04-2017

Senador Matta: “las eléctricas tienen un grado de responsabilidad en la no mantención del tendido”

Enero estuvo marcado por el gigantesco incendio que arrasó con miles de hectáreas de terreno y con localidades completas en la zona centro sur del país. Una de las regiones más afectadas fue la del Maule, donde se quemaron cerca de 300 mil hectáreas, lo que fue analizado en profundidad por el senador de esa zona Manuel Antonio Matta, en TV Senado.

“Tenemos un balance trágico. 500 mil hectáreas sucumbieron a la fuerza del fuego, de las cuales como región del Maule aportamos 300 mil hectáreas, dijo el senador tras recordar que “tuvimos sobre 5 mil pequeños propietarios forestales y agrícolas afectados”.

Recordó que “esto tiene un grave impacto dentro de la economía de nuestra región que no va a salir fácilmente de esto” y a modo de ejemplo señaló que “perdimos sobre 30 mil colmenares y gran parte de esas abejas son agentes importantes en la polinización. Se nos quemaron los huertos, que eran un elemento de subsistencia. El desastre fue muy fuerte y la gente se parapetó en la defensa de sus casas”.

En su opinión, “las compañías eléctricas tienen un grado de responsabilidad en la no mantención de la debida relación de cable, tendido eléctrico con bosque…los tendidos eléctricos estaban a la buena de Dios, sin ningún control y sobre los mismos bosques”.

El parlamentario también se refirió a la realidad que viven los agricultores de su zona, señalando que “hemos mejorado en tecnología, en nuevos usos y variedades de cultivo”. No obstante, advirtió que “tenemos gran cantidad de tierras que están completamente improductivas”.