Política 24-05-2017

Senador Ossandón: “creo en la gratuidad universal en educación pero en forma responsable”

Un completo recorrido por la actualidad nacional hizo el senador Manuel José Ossandón en un nuevo capítulo del programa Contrapuntos de TV senado, que conduce el periodista Sergio Campos.

En la oportunidad el parlamentario aseguró que “creo en la gratuidad universal en educación, pero en forma responsable. Para mí la educación es un derecho y el Estado tiene el deber de hacerlo bien”.

A su juicio “el CAE (crédito con Aval del Estado) hay que eliminarlo” y cambiarlo “por una beca o un crédito dado por el Estado con condiciones más blandas…no creo que exista la factibilidad de los perdonazos pero hay que buscar la forma de ayudar”.

Asimismo, el senador Ossandón se refirió a la propuesta presidencial para cambiar las AFP. “El 5% que plantea la Presidenta, al futuro no va a solucionar el problema en un 100%. Hay que subir la cobertura del pilar solidario del 60% al 80%...este es un tema que hay que enfrentar con fuerza pero teniendo un acuerdo político transversal”.

El parlamentario también abordó la creciente migración, enfatizando que “si soy presidente voy a frenar con fuerza la inmigración ilegal. Se puede hacer una inmigración dirigida a profesionales”.

Sobre el aborto el senador dijo que “las mujeres tienen el derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo pero no con el de otro ser humano. No estoy de acuerdo con ninguna causal de aborto y mis convicciones no las negocio aunque pierda la elección”.