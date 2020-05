Nacional 16-05-2020

Senador Quinteros es el primer parlamentario del país con Covid-19

El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), se convirtió en el primer parlamentario nacional en contraer Covid-19, según se confirmó este viernes.

Según indicó su equipo de comunicaciones, Quinteros participó el jueves 7 de mayo en una reunión en La Moneda, en la que también estuvo un funcionario que estaba contagiado, razón por la que el Ejecutivo le solicitó hacerse el examen.

Hasta el momento, el senador de 76 años no ha presentado síntomas ni molestias y ya se encuentra realizando una cuarentena obligatoria por 14 días.

El parlamentario reaccionó con "sorpresa, porque no he tenido síntomas, no he tenido fiebre, no he tenido dolor de cabeza ni dolores musculares, nada, ninguna sintomatología y no solamente hoy día, sino que todos estos días y por eso es que iba al Senado como corresponde y viajaba todas las semanas".

"La verdad es que me ha sorprendido, pero voy a seguir las instrucciones como corresponde, por supuesto, porque si he criticado yo la falta de exámenes, si he criticado al Ministerio de Salud porque no hemos tenido los test suficientes para hacer a la población, aquí hay un caso en mi persona", dijo a Cooperativa Regiones.

Tras conocer el diagnóstico, el parlamentario contactó a su equipo de trabajo y a senadores con los que tuvo encuentros esta semana, con el fin de que tomen las medidas correspondientes.