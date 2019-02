Política 21-02-2019

Senador Sandoval (UDI): Han existido errores de "coordinación y comunicación" en incendio en Aysén

El senador por Aysén, David Sandoval (UDI), criticó la forma en que operaron en un comienzo los equipos técnicos en terreno enviados por el Gobierno central para enfrentar los incendios y que ya han consumido cerca de 16 mil hectáreas. Consultado por Emol si es que considera que el Presidente Sebastián Piñera ha sido mal informado sobre el manejo de la emergencia (como planteó la diputada por la zona Aracely Leuquén- RN), aseguró que "sin duda hubo información muy errada", como por ejemplo que se anunció que se estaban haciendo actividades de contención, que en terreno no eran tal. "Creo que un principio hubo mucha descoordinación de los equipos técnicos en la región.

Se sintieron muy sobrepasados muy rápidamente y creo que ahí hubo una falla de coordinación y de comunicación", planteó. Sandoval detalló que "el jefe regional de Onemi (Sidi Bravo) llegó a los siete días después del siniestro a instalarse a la zona".

Algo que él cuestiona agregando que es esta autoridad el llamado a "vincularse con la estructura de interior en materia de emergencias. Ahí no se entiende qué es lo que estaba pasando". Además ejemplificó diciendo que llegó un helicóptero a contener el fuego, pero lo hizo sin el combustible necesario para su trabajo. "Si el Ejército no hubiese estado en el lugar el helicóptero no se habría movido en dos o tres días más, ellos proveyeron el combustible que lo tenían para otras operaciones" "Evidentemente yo comparto que hubo una fase inicial muy lenta, muy mal coordinada en ese sentido", señaló el senador que antes fue diputado por la zona y en su trayectoria política destaca haber sido alcalde de Chile Chico, Cochrane y Coyhaique.