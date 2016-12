Política 25-12-2016

Senador Zaldívar (DC): "no estamos en condiciones de llevar un candidato propio"

Tras un mes alejado de la política producto de un tumor, el senador por el Maule Norte, Andrés Zaldívar (DC), comentó el escenario enfrenta su partido. Esto, a solo días que se realice la elección de la directiva interna, donde se espera que definan su rol dentro de la Nueva Mayoría y si es que llevarán candidato presidencial.

"La DC tomará su decisión de qué camino va a seguir. Si va a ir con candidato único a primera vuelta, si vamos a tener un candidato en primarias o si buscamos un entendimiento dentro de la coalición en torno a un candidato común que se forme. Ahora, hemos dicho que el punto, principalmente, no es tanto el tema de los nombres sino del contenido del programa", aseguró a El Mercurio.

En esa misma línea, el parlamentario se mostró contrario a la idea de llevar una carta falangista a primera vuelta. "Yo personalmente creo que no estamos en condiciones de llevar un candidato propio porque no tenemos un liderazgo fuerte efectivamente, y he sostenido dentro del partido que lo importante es proyectar liderazgos y no matarlos".