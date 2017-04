Política 22-04-2017

Senador Zaldívar (DC) valoró inminente aprobación en particular de “ley del mono” para bomberos

Como “un paso importante, de los muchos que como sociedad tenemos que dar para apoyar a nuestros voluntarios”, calificó el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, el paso a Sala de la llamada “Ley del Mono” para Bomberos.

El cuerpo legal tiene como objetivo permitir a esa institución acoger sus edificaciones que no cuenten con permiso de construcción o recepción definitiva, a un procedimiento especial de regularización, dentro de los tres años siguientes al de la publicación de este proyecto como ley. La iniciativa, aprobada en general en el Senado en marzo, fue despachada esta semana a Sala en particular, luego que la Comisión de Vivienda y Urbanismo sometiera a votación las indicaciones presentadas.

El senador por la Región del Maule Norte explicó que las normas del procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción se hacen aplicables a las construcciones destinadas al ejercicio de las funciones propias de Bomberos de Chile, tales como cuarteles, centros o campos de entrenamiento y casas de cuarteleros. Tales instalaciones pueden pertenecer a los Cuerpos de Bomberos o a la Junta Nacional, sea en calidad de propietarios o de comodatarios.

El presidente del Senado dijo esperar que el proyecto sea aprobado a la brevedad, ya que “como país estamos en deuda con una institución de gran relevancia, no sólo en tiempos de catástrofes, sino en el día a día. Bomberos de Chile desarrolla una labor que va mucho más allá de lo que usualmente percibimos a través de los medios de comunicación, y suelen hacerlo en condiciones de precariedad, sacrificio personal y carencia de normativas que faciliten su gestión”, precisó.