Política 07-04-2017

Senador Zaldívar: “pondré todo mi esfuerzo para que la descentralización sea una realidad”

Si vamos a hablar de regionalización, seamos consecuentes, avancemos por ella y no nos quedemos sólo en los discursos”. Así lo señaló el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, al encabezar la presentación del libro “El arranque de la descentralización: desatando las amarras del centralismo chileno”, publicado por la fundación Chile Descentralizado.

El parlamentario hizo una autocrítica frente a la lentitud con que se ha llevado a cabo la discusión sobre el tema, sosteniendo que “hemos tenido mucho discurso de descentralización, pero no hemos logrado avanzar en una transformación tan importante y tan querida”. Agregó que actualmente existe una injusticia de tipo territorial, ya que muchos proyectos locales requieren tramitación en Santiago, lo que demora innecesariamente su aprobación y ejecución.

En cuanto a la Ley Orgánica Constitucional que permitiría la elección de los gobernadores regionales, el senador Zaldívar destacó la importancia de implementar estos comicios lo antes posible. “Todos sabemos que las elecciones se hacen de una determinada forma, no vamos a inventar nada a ese respecto, pero hay que darle trámite. Las elecciones hay que hacerlas cuando corresponda, pero soy partidario de que sea lo antes posible”, indicó.