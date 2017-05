Política 18-05-2017

Senador Zaldívar por elección de intendentes: “somos partidarios de las elecciones el 2017

“La regionalización y descentralización no pueden estar sujetas al cálculo electoral”, señaló el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, al referirse a la votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece la elección de gobernadores regionales. El parlamentario agregó que “vamos a hacer todo el esfuerzo por sacar esta legislación, para que haya elecciones de intendentes el 2017, tal como fue planteado por la Presidenta de la República en su mensaje del 21 de mayo del año pasado”.

El senador Zaldívar, quien ha sido un férreo defensor de la elección democrática de las autoridades en las regiones, subrayó que “para que realmente nos crean que estamos a favor de la regionalización debemos ser coherentes. Aprobemos la legislación que regionaliza, da poder a las regiones y permite la elección de sus autoridades. Somos partidarios de las elecciones el 2017, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo”.

Al hacer un llamado a los parlamentarios de la Nueva Mayoría a aprobar el proyecto, sostuvo que no hacerlo “sería el no cumplimiento de un compromiso que hemos tenido con la ciudadanía. Todo el mundo habla mucho de la regionalización, hay muchos discursos por la regionalización, pero hay poca concreción de ese compromiso con la gente y esto se demuestra si no somos capaces de aprobar la elección de nuestras autoridades regionales, como también la transferencia de competencias y los recursos necesarios para que la regionalización pueda surtir efecto”.