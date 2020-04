Política 29-04-2020

Senadora propone moción que protege a cooperativas eléctricas por no pago de clientes



Ximena Rincón dijo que las pequeñas distribuidoras no pueden asumir el costo de las medidas que buscan apoyar a la ciudadanía durante la pandemia.

Entregar a las cooperativas eléctricas los mismos beneficios que a los clientes finales, es decir, no pago del servicio durante 90 días como una forma de ayudar a sobrellevar la crisis sanitaria, fue la moción que la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, incorporó al proyecto de ley que se aprobó en primer trámite en la Comisión de Economìa del Senado y que busca suspender el cobro de servicios básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones por 90 días.

Al respecto, la parlamentaria recalcó la necesidad de que generadoras y transmisoras también asuman los costos de la medida, ya que en caso contrario las pequeñas distribuidoras, como las cooperativas, se verán muy complicadas.

“Se fija un rango normativo especial para que las cooperativas puedan acceder al beneficio en las mismas condiciones de sus clientes, lo que permite que el esfuerzo por entregar este beneficio, no lo hagan solo las distribuidoras, sino que también generadoras y transmisoras. Cuando decimos que este tipo de medidas deben materializarse por la vía legal es por este tipo de situaciones. El Gobierno negocia y pide que no haya cortes para el 40 por ciento más pobre del país y las distribuidoras acceden, pero no lo ha hecho el resto de la cadena eléctrica”, aseguró la legisladora.

Agregó que con la medida del Gobierno, que apela a la voluntariedad, generadoras y transmisoras, siguen cobrando su parte y ponen en riesgo la continuidad de pequeñas distribuidoras como las cooperativas eléctricas, que prestan un servicio vital para las zonas rurales del Maule.

“La solución que propone el Gobierno significa que las Cooperativas deben endeudarse para pagarle a las grandes generadoras, las que siguen con su negocio como si nada pasara en el país. Sin embargo, las cooperativas van a terminar endeudadas y, en algunos casos, quebradas. Por eso, proponemos una solución simple y justa: que las generadoras también se sumen al esfuerzo que hacen las pequeñas distribuidoras, las que no pagarán en la misma proporción que lo hagan sus clientes”, puntualizó.