Política 07-08-2019

Senadora Rincón: “Algunos dicen que como los niños no votan no tienen urgencia”

“Espeluznante”, “brutal”. De esta manera la senadora Ximena Rincón se refiere al informe de la Policía de Investigaciones, sobre graves vulneraciones en el Servicio Nacional de Menores (Sename).

El documento a cargo del ex fiscal Marcos Emilfork constató casos y cifras alarmantes de abusos cometidos en la institución de cuidado de menores, en donde en un 85% de sus residencias se registraron maltratos y vejámenes sexuales, además de graves deficiencias estructurales y de personal.

“Dicen algunos que como los niños no votan, no hay ninguna urgencia… me revelo a creer que esa sea la razón (...). El informe de la PDI parece que es como una papa caliente que nadie quiere asumir. Algunos dicen que no lo leyeron o que no le dieron importancia y me preocupa la falta de sensibilidad con estos hechos”, señaló la legisladora en el programa Profundidad de Campos de TvSenado.

La legisladora en ese sentido, hizo un llamado de atención al Ejecutivo. “La primera autoridad definió al inicio de su gobierno que los niños eran primero y creo que debemos pasar del discurso a la acción, tenemos que ponerle el acelerador a las indicaciones de estos proyectos importantes”, manifestó.