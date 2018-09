Política 04-09-2018

Senadora Rincón amenaza con abandonar la Democracia Cristiana si congelan militancia de ex Presidente Frei

Legisladora se opone a voces de la directiva nacional que buscan congelar militancia o la salida del partido del ex mandatario por su rol como embajador plenipotenciario de Chile en Asia.

Diversas reacciones ha provocado la permanencia del ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como embajador plenipotenciario de Chile en Asia, lo que lo convierte en representante del Gobierno de Sebastián Piñera en dicho continente, pese a que el partido en el que milita es de oposición.

El respaldo al ex Presidente surgió de parte de la senadora Ximena Rincón, quien manifestó que “el rol que juega el Presidente Frei es un rol que le sirve al país, y al Estado. Pero viene jugándolo hace mucho tiempo, y yo lo voy a defender en concreto por lo que está significando su aporte para la región del Maule”.

“El rol que juega para nuestro país es fundamental, en el caso de la región del Maule es clave. Nuestra región ha sido golpeada en el ultimpo tiempo por situaciones complejas, y hoy nos está ayudando a sacar adelante inciativas de verdad estratégicas. Durante años ha cumplido roles estratégicos y fundamentales en impulsar una agenda que ha abierto las puertas de nuestro país al desarrollo en Asia,” manifestó.

La legisladora pidió no confunir los temas, en alusión directa a la permanencia del subcecretario Luis Castillo, quien por estos días aparece cuestionado en el marco de la muerte del padre del mandatario, Eduardro Frei Moltalva “y por lo tanto mezclar los temas es inadecuado, impropio e improcedentes; más aún para una persona que es víctima de este magnicidio, que es víctima por su rol en el país, por su rol como miltante de la Democracia Cristiana y además como hijo de quien fue asesinado. Si se persiste en confundir esta situación, en exigir la salida del Presidente Frei, yo no continúo en la Democracia Cristiana.”