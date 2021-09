Crónica 25-09-2021

Senadora Rincón : Camino a emblemática playa Los Monolitos de Chanco no tiene responsable

Acceso a este atractivo turístico oficialmente no existe. “No tiene rol, por tanto no es de vialidad, pero tampoco está en los registros del municipio como camino vecinal. Esta situación imposibilita trabajar en la vía con recursos públicos, lo que afecta la actividad turística en la zona”, aseguró la presidenta del Senado



En tierra de nadie. Así se encuentra, al menos legalmente, el acceso a la playa Los Monolitos en Chanco, uno de los principales atractivos turísticos de la comuna y cuyo acceso principal no cuenta con rol, por tanto no es responsabilidad de la Dirección de Vialidad, pero tampoco está en los registros del municipio como camino vecinal.

Esta increíble situación, tiene consecuencias en la actividad turística, pues para la adecuada mantención del camino no pueden utilizarse recursos públicos, lo que afecta a la actividad turística.

Así lo plantearon la presidenta del Senado, Ximena Rincón González, y el alcalde de Chanco, Marcelo Waddington, quienes plantearon la necesidad de resolver esta situación legal de manera de impulsar un plan de inversiones que permita aprovechar todo el potencial turístico de la playa Los Monolitos.

“El acceso a este atractivo turístico oficialmente no existe. No tiene rol, por tanto no es de vialidad, pero tampoco está en los registros del municipio como camino vecinal. Hay que buscarle una solución, ya que es un acceso estratégico para una zona con gran potencial turístico. Por eso, trabajaremos junto al alcalde para establecer contacto con los dueños de los predios para generar un compromiso de sesión de faja al municipio. Con ese compromiso le solicitaremos a Vialidad trabajar un proyecto de camino básico, vía convenio, para este acceso. Esto se puede realizar ya que la misma ley de presupuestos, en una glosa que se repite todos los años, habla de este tipo de convenio para caminos que te tengan compromiso de uso publico” aseguró la legisladora.

Para el alcalde Waddington se trata de una decisión administrativa urgente, pues la playa El Monolito es una de las piedras angulares de la estrategia turística comunal y debe contar con mantención para recibir adecuadamente a los turistas. “Esto se suma a la solicitud de avanzar lo antes posible con el proyecto de estudio de dunas, que dará paso a un proyecto de borde costero en el sector que debemos trabajar con la Direccion de Obras Portuarias”, explicó el jefe comunal.

Ambas autoridades sostuvieron que el tema vial es una de las trabas que enfrenta Chanco para aprovechar su inmenso potencial turístico. En este sentido, plantearon que es urgente avanzar en el by pass a la zona urbana de la comuna y así impedir el tránsito de camiones que tanto afecta la calidad de vida de sus habitantes como de turistas.

Otro efecto del tránsito de vehículos pesados es el pésimo estado de algunas calles, como la esquina de Germán Riesco con Santiago Bueras, lugar en que un bache gigantesco amenaza con transformarse en un problema mayor.

“Este es un ejemplo del porqué es tan grave que Chanco y Pelluhue hoy no cuenten con declaración de zona de interés de turístico, ZOIT. Esta condición les permitía a ambas comunas acceder a inversión que potenciara su condición de comunas turísticas, lo que ahora hace más largo el proceso. Claramente vamos a trabajar por mejorar las calles de Chanco, pero también porque se reponga su declaratoria como ZOIT”, concluyó la legisladora.