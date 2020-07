Política 18-07-2020

Senadora Rincón: “Chile Vamos debe definir si está o no con la clase media desprotegida”

Como “la” opción que tienen miles de familias para subsistir a la pandemia, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, el retiro de fondos previsionales, por lo que llamó a Chile Vamos a definir si está o no por proteger a la clase media desprotegida, a través de la idea que impulsó en marzo pasado y que ahora comienza su tramitación en el Senado después de una histórica votación en la Cámara de Diputados.

“El Gobierno ha anunciado bonos, IFEs, transferencias directa, pero nada de eso cubre efectivamente a la clase media. Por ello, en marzo propusimos el retiro de fondos y poco a poco la idea fue tomando fuerza a medida que se evidenciaba la devastación y desesperación de muchas familias. Ahora, Chile Vamos debe definir si está o no con la clase media. Si la respuesta es sí, no lo hagamos esperar más: son cuatro largos meses en espera de una medida de apoyo que nunca llegó”, sostuvo la parlamentaria.

Agregó que espera que el Oficialismo actúe sin dogmas y entienda que el retiro de fondos es una medida excepcional y necesaria para apoyar a familias que no reciben ingresos durante meses y que arriesgan perder un patrimonio que han demorado años construir.

Para la Senadora y jefa de la bancada Demócrata Cristiana, el Senado debe discutir este tema con sentido país, más que con posiciones políticas, que por muy válidas que sean, no están acordes a los sentidos de urgencia y realidad que pide la ciudadanía.

“El Senado va a discutir el 10% de los trabajadores y la posibilidad que lo puedan retirar, porque la situación es dramática. Los senadores de oposición hemos sido claros al señalar nuestra disposición a aprobar el retiro del 10% y esperamos que entiendo la realidad de millones de personas, Chile Vamos o una parte de él aprueben la iniciativa. Debemos hacerlo rápido y bien, porque millones de hombres y mujeres en el país esperan nuestra votación”, precisó la legisladora.

Finalmente, Ximena Rincón afirmó que “desde marzo” la oposición viene solicitando medidas “agresivas, distintas, que tenían que salirse del círculo”. El tema del 10% lo planteé en marzo de este año, y también reformas estructurales al sistema de pensiones. El gobierno no ha querido escuchar, y cuando lo hace llega 4 meses y 15 días después“, agregó.