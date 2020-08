Política 04-08-2020

Senadora Rincón "Con clasismo y violencia se agrava la situación en la Araucanía"



Su preocupación por el racismo y clasismo evidenciado durante los hechos de violencia del fin de semana en la Araucanía, manifestó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien aseguró que la externalización de un odio que nadie se atrevía a reconocer, hace más urgente una salida política a través de un diálogo con resultados y en un tiempo acotado.

“Expresamos nuestro total y absoluto rechazo a todo hecho de violencia, particularmente a los ocurridos en las últimos días. La convivencia democrática no acepta la violencia como método de resolución de conflictos y por ende, no es parte del orden social, comunitario y menos del estado de derecho. Igualmente condenamos la instigación a la misma, su fomento o motivación debe ser sancionado con todo el peso de la ley y el sistema democrático debe establecer una dura pena a hechos de este tipo”, precisó la legisladora.

Añadió que es necesario reconocer que hubo una incapacidad del Estado y de los gobiernos democráticamente elegidos desde 1990 a la fecha para enfrentar no sólo la problemática mapuche, sino que la de los pueblos originarios en su conjunto.

“La incapacidad evidenciada por el Estado en décadas y acrecentada en estos últimos años, no puede servir como justificación en un escenario en que existen miradas sesgadas, falta de conocimiento y por ende diagnósticos errados. Los lamentables hechos que vimos este fin de semana, sólo fomentan el racismo, y no contribuyen en nada a la superación de las brechas de desigualdad social”, aseguró la parlamentaria.

Agregó que La Araucanía y su gente no merecen continuar en el abandono, y requieren de autoridades y líderes que comprendan la profundidad del conflicto.