Política 28-09-2018

Senadora Rincón critica presupuesto 2019 en material social

La Senadora Ximena Rincón indicó que “a la luz de la austeridad de las cifras exhibidas por el Presidente Sebastián Piñera sobre el Presupuesto de la Nación para el 2019, se ve realmente muy difícil cumplir con tantos anuncios y promesas que ha hecho y me preocupa que puedan venir recortes sociales a programas que están funcionando bien en la Región”.

La legisladora por el Maule, señaló que “se hace necesario revisar exhaustivamente y en detalles las partidas que considera el Presupuesto que comenzaremos a discutir en las próximas semanas”.

“Hace poco tiempo conocimos las cifras de la Encuesta Casen que nos entregaba una inquietante radiografía sobre la realidad de la pobreza en Chile. Ese llamado de atención cobra a mi juico especial sentido cuando escuchamos al Presidente entregar los lineamientos generales del Presupuesto, ya que a mi juicio, la austeridad fiscal no es el camino para lograr un desarrollo en la clase media chilena y sacar de la pobreza a las familias que sobreviven en la llamada pobreza multidimensional -12,7% de pobreza multidimensional en nuestra región” recalcó la representante del Maule en la Cámara Alta.

“De aquí que creo necesario más gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Si miramos el escenario internacional, en Alemania llega al 40%, y Estados Unidos lo cifra el 35%, mientras que el Chile llega sólo al 25,7%, de manera que si efectivamente fortalecemos el gasto público focalizado en la clase media y en las familias en pobreza recién ahí vamos a poder avanzar al verdadero desarrollo en la Región”.

La ley de presupuestos 2019, insistió la parlamentaria, “es la principal herramienta para que el país a través de sus representantes en el Congreso analizando y debatiendo con el Gobierno asigne los recursos fiscales disponibles para seguir avanzando hacia ese Chile que progresa para todas y todos y no sólo para algunos”.