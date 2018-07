Política 29-07-2018

Senadora Rincón (DC): “es fundamental que el gobierno no abandone a Linares”

En medio de la crisis que significa para Linares y el Maule Sur, el cierre de la planta Iansa, la senadora por el Maule, Ximena Rincón, explicó que “es fundamental que el Gobierno no abandone a Linares. Que se cumplan las promesas planteadas para realizar un seguimiento al proceso de finalización de las actividades en las instalaciones de Linares, los eventuales despidos que vengan, capacitaciones para buscar otros rubros y respecto de los productores remolacheros, instrumentos de auxilio y en un breve tiempo, la reconversión”.

Agregó que “lo cierto es que el impacto a la economía del Maule Sur, es complejo y no menor, requiere de los mayores esfuerzos necesarios del Ejecutivo para aminorar las consecuencias socioeconómicas.”

Similar idea planteó el senador por el Maule, Rodrigo Galilea: “El Gobierno ha garantizado que no dejará a Linares solo y velaremos para que esa palabra empeñada, se cumpla”.