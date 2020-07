Política 02-07-2020

Senadora Rincón (DC) propone creación de plan clase media para enfrentar la pandemia



La creación de un plan de ayuda especial de apoyo a la clase media para enfrentar la pandemia, propuso la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien recalcó que a más de cien días de iniciada la emergencia social y sanitaria, el principal segmento de la población chilena está completamente al margen del programa de ayudas implementadas por el Gobierno.

La parlamentaria aseguró que es fundamental que las familias de clase media se sientan parte del país y de las prioridades del Estado chileno, por lo que llamó al gobierno a incluir en la agenda el retiro del 10% de las AFP, el Post Natal de Emergencia y la rápida promulgación de Ley de No corte de Servicios Básicos.

“Es el minuto de pensar en la clase media, en los sectores a los que nunca le llega nada desde las políticas públicas, en estos momentos de pandemia y de emergencia. En condiciones excepcionalísimas, es fundamental pensar en las miles de familias que hoy No reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, que no tienen derecho al subsidio de desempleo o que simplemente no califican en el Fogape”, añadió.

Por último, la representante DC puntualizó que se necesita legislar para otorgar la posibilidad del retiro del 10% de los ahorros de hombres y mujeres que tienen en sus cuentas de capitalización individual para enfrentar la pandemia.