Policial 04-05-2018

Senadora Rincón (DC) sobre proyecto de ley que modifica Sernapesca: “no cumple con estándares internacionales”

La senadora por el Maule, e integrante de la Comisión de Pesca del Senado, Ximena Rincón, aseguró que el Proyecto de Mejora del SERNAPESCA que se votó en el parlamento no sólo abordaba mejoras al Servicio sino que también modificaba la actual Ley de Pesca, y en este aspecto presenta varias falencias y no cumple con los estándares fijados por la FAO, tras un primer análisis con su equipo.

La Parlamentaria aseguró que el proyecto de ley que se votó hoy en la sala del Senado sanciona la pesca ilegal, lo que sin duda es una buena noticia, sin embargo, no considera ninguna situación de excepción, aplicando altas multas y criminalizando toda extracción o captura, elaboración, transformación, almacenamiento, comercialización o mera tenencia de recursos del mar o de sus derivados, cualquiera que sea éstos, el volumen que se tenga o el sujeto que lo realice, como puede ser un buzo que extrae para sustento de su familia o una mujer que almacena mariscos en su refrigerador para hacer en su casa las empanadas que vende en Semana Santa. En circunstancias en que la FAO considera “pesca ilegal” sólo las actividades extractivas y, además, diferencia entre aquélla, la “pesca no declarada” y la “no reglamentada” como figuras de distinta envergadura.

Agregó que tampoco parece adecuado introducir nuevas obligaciones, que derivan en nuevas infracciones, delitos, multas y penas privativas de libertad a los llamados “agentes pesqueros” sin haber resuelto antes los temas más esenciales que afectan en Chile la actividad pesquera, y que todos conocemos. “Antes de ampliar las obligaciones, sanciones y penas, es necesario redefinir las reglas del juego y garantizar un justo equilibrio entre los “agentes INDUSTRIALES” y los “agentes ARTESANALES, o al menos haber introducido en este Proyecto de Ley el término de las concesiones para los grandes infractores de las cuotas de extracción. Respecto del concepto de pesca ilegal y que mutó al de "acreditación del origen legal", la senadora señaló que este nuevo concepto lejos de solucionar los problemas originales generados por el concepto “pesca ilegal” inicialmente propuesto, los profundiza, pues junto con seguir desconociendo e ignorando los estándares FAO que sólo criminalizan la extracción indebida, establece una facultad discrecional al Servicio (SERNAPESCA) que abre la puerta a la arbitrariedad, en una actividad tan vital como cotidiana en nuestro país.