Política 27-05-2018

Senadora Rincón (DC) valoró aprobación de proyecto que disminuye velocidad máxima de circulación en zonas urbanas

Como un avance en materia de seguridad del tránsito definió la senadora Ximena Rincón la aprobación en general y particular del proyecto que modifica la Ley de Tránsito, en lo relativo a la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas.

En esa línea, la legisladora explicó que la iniciativa tiene por objeto mejorar la convivencia entre los distintos medios de transportes y la seguridad vial en zonas urbanas, como asimismo propender a la disminución de fallecidos en accidentes de tránsito a causa de la conducción de vehículos a excesos de velocidad.

“En América Latina los límites de velocidad en carretera, en autopista y zonas urbanas son distintos. Algunos incluso los estipulan en 40 kilómetros por hora, y los distinguen dependiendo de la zona donde ellos se fijan: escuelas, hospitales, zonas de tránsito de peatones. Por lo tanto, el señalar que esto no es necesario o que no se condice con los tiempos de hoy parece, a la luz de los antecedentes que el propio Gobierno nos entrega, y que respaldan los expertos y las distintas organizaciones, algo que se aleja de lo que han hecho los países modernos, donde las cifras son claras y contundentes”, detalló Ximena Rincón. Finalmente, la representante de la región del Maule aclaró que se disminuye, de 60 a 50 kilómetros por hora, el límite máximo de velocidad en zonas urbanas, de vehículos de menos de 3.860 kilogramos de peso bruto vehicular y de motocicletas.