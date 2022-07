Política 09-07-2022

Senadora Rincón (DC) y plebiscito de septiembre: “Voy a votar Rechazo”

Su decisión de votar rechazo en el plebiscito del cuatro de septiembre sobre la propuesta de nueva Constitución redactada por la convención constitucional, anunció la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien aseguró que el texto no es bueno para el país.

“Creo desde la convicción más profunda que este texto no es bueno para el país. Chile se merece una buena nueva Constitución, pero no es esta que se nos propone”, aseguró la parlamentaria.

Añadió que la decisión la tomó luego de una profunda reflexión y de revisar en detalle el borrador que entregó el órgano constituyente, que a su juicio presenta aspectos que no son positivos para el futuro del país.

“Llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen y, por esa razón, porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños y porque provoca un desequilibrio enorme en los poderes, porque quita autonomía al Poder Judicial y porque no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar Rechazo”, argumentó la legisladora.

Cabe recordar que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC), decidió en votación de sus representantes, apoyar la opción Apruebo, con un 63% sobre un 36% que querían la opción Rechazo.