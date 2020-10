Agricultura 23-10-2020

Senadora Rincón denuncia crítica situación de productores de espárragos en Parral y Retiro

Bajos precios obligan a los agricultores a abandonar sus cultivos, ya que el precio por kilo no cubre siquiera los costos de producción.



Un llamado al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, para buscar una salida a la crítica situación que enfrentan productores de espárragos de las comunas de Parral y Retiro, debido a los bajos precios y escaso poder comprador, realizó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien dijo que, de mantenerse las actuales condiciones, muchos agricultores se verán obligados a abandonar sus cultivos, ya que el precio por kilo no cubre siquiera los costos de producción.

“Ministro Walker la situación de los pequeños productores de espárragos es dramática. Necesitamos que asistencia técnica y sobre todo recursos para que puedan enfrentar esta realidad, porque de lo contrario van a perder su producción y no van a cosecharla. Perder alimentos en pleno siglo XXI y con pandemia mediante, es realmente una tragedia que no puede permitirse”, dijo la legisladora.

Agregó que en sectores como Santa Isabel de Los Robles, Remulcao, Los Carros, Villa Rosa y La Orilla no tienen poderes compradores para sus espárragos, lo que está obligando a los campesinos a botar sus huertos.

“Los precios que se están pagando no cubren los gastos básicos. A un trabajador se le paga 200 pesos por kilo y los productores no reciben más de 400 pesos. Obviamente las pérdidas son totales, no se genera trabajo y se hipoteca el futuro de muchas personas. Por eso creo importante que el Estado intervenga y apoye a estos agricultores que de verdad se sienten abandonados”, aseguró la parlamentaria.

Ximena Rincón agregó que es penoso ver cómo, por ejemplo, en Parral los agricultores intentan vender en la calle parte de su producción.

“Muchos incluso están intentando vender vía delivery, pero los volúmenes de venta no son suficientes. Cuando se recorre la zona, se puede apreciar ya como se está botando el espárrago. No hay poder comprador y eso es una catástrofe”, precisó la senadora, quien reiteró que con los precios actuales no se cubren gastos de abono, químicos y mano de obra