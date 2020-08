Política 18-08-2020

Senadora Rincón destaca postergación para enero de boleta electrónica



Parlamentaria valoró anuncio del Ministro de Economía, Lucas Palacios, quien acogió propuesta para retrasar puesta en marcha de emisión de boleta electrónica a partir del 1 de enero de 2021.

Como una muy buena noticia para micro y pequeños empresarios, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, el anuncio del Ministro de Economía, Lucas Palacios, quien acogió el llamado de la parlamentaria y ratificó que la entrada en vigencia de la boleta electrónica, programada inicialmente para 1 de septiembre, se posterga para el 1 de enero de 2021.

“Es una muy buena noticia que recoge nuestro petición de postergar la entrada en vigencia de la boleta electrónica. Es una noticia tranquilizadora, pues no estaban las condiciones para que miles de micro y pequeñas empresas pudiesen incorporar este mecanismo a partir de septiembre, pues su preocupación y sus pocos recursos están en superar el complejo escenario de la pandemia. Se quita presión a micro y pequeños empresarios”, aseguró la parlamentaria.

Cabe señalar que a comienzos de la semana pasada, la legisladora por el Maule llamó al Gobierno a postergar la obligación de emitir boleta electrónica para las empresas que ya emiten factura electrónica, lo que dejaba en un escenario de estrés a más de un millón de micro y pequeñas empresas que están viviendo momentos difíciles a causa de la pandemia.

Ximena Rincón explicó que la Ley 21.210 establece la obligatoriedad de emisión de boletas electrónicas, la que comenzaba ahora en septiembre para quienes ya emiten factura electrónica y seis meses después para los que aún no cuentan con este mecanismo.

“Cuando se estableció este cronograma, la realidad era absolutamente distinta. Hoy las preocupaciones de miles de micro y pequeños empresarios no están en emitir boletas electrónicas, sino que en salvar sus negocios. Por eso, porque este proceso conlleva inversiones y tensiones, creemos su postergación para enero del próximo año es una decisión positiva, que saca una preocupación de encima a miles de micro y pequeños empresarios”, aseguró la parlamentaria.

Para la Senadora, la digitalización que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos es una necesidad país que debe materializarse, pero en momentos de normalidad y no cuando a muchos les cuesta contar incluso con los recursos para pagar el servicio de internet “Ahora el desafío es trabajar para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa con un plan nacional de digitalización, que permita que medidas como la boleta electrónica se apliquen y obtengan los mejores resultados posibles, pero su postergación es una tremenda noticia”, dijo la legisladora

Cabe señalar que la digitalización en la emisión de boleta busca modernizar la relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes, además de mejorar la fiscalización del pago del IVA.